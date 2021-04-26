Парад Победы в 2021 году в Липецке состоится: его вернут на площадь Героев

Парад Победы в Липецке вернется на площадь Героев Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке готовятся к празднованию Дня Победы. Главный военный парад, который Липецк пропустил в 2020 году из-за коронавируса, в этом году состоится, в нем примут участие около 200 военнослужащих. Парад Победы в 2021 года в Липецке пройдет снова на площади Героев, а не вокруг стелы на одноименной площади, как было в последние годы. Там же, на площади Героев, возложат цветы и гирлянду Славы к мемориалу. Об удобстве и безопасности ветеранов во время парада позаботятся сотрудники соцзащиты.

Готовность к 9 мая накануне обсудили в администрации города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, совещание провел вице-мэр Константин Востриков. Помимо самого парада, обсудили оформление города к празднику и организацию других приуроченных мероприятий и патриотических акций.

Ко Дню Победы Липецк украсят красно-белыми флагами, приведут в порядок все военные памятники и мемориальные таблички. Управляющие компании обяжут облагородить фасады домов с мемориальными табличками.

На совещании отметили, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом обязывает соблюдать все меры безопасности, поэтому количество участников в праздничных мероприятиях ограничат.

В целом праздновать День Победы 2021 в Липецке начнут уже с конца апреля, когда начнутся сразу несколько патриотических акций: «Окна Победы» и «Письмо Победы». Как и ранее, для ветеранов, которые не могут прийти 9 мая, пройдет «Парад во дворе» – мини-концерты с военными песнями организуют под окнами домов, где живут ветераны.

Непосредственно 9 мая концерты пройдут во всех городских парках, на Городище снова откроют полюбившийся многим бесплатный кинотеатр под открытым небом. Также пройдет акция «Поем двором» – липчане могут выйти на балконы и вместе с соседями спеть «День Победы» Давида Тухманова. Вечером в окнах многоквартирных домов зажгут свечки и фонарики.

В администрации Липецка предупредили, что репетиция парада пройдет на площади Героев 6 мая в 10.00 – на этот период площадь перекроют. На какое точно время, сообщат позже.