Липчане покупают корейские смартфоны в 4 раза чаще американских

Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив историю покупок липчан в собственной рознице и интернет-магазине за первый квартал 2021 года. Доля смартфонов корейского бренда составила около 49% от всех купленных гаджетов в регионе за три месяца.

По данным исследования, наибольшей популярностью у липчан пользуются модели Samsung Galaxy A01 Core и Galaxy M31s в черных цветах. Также востребованы смартфоны бренда Xiaomi серии Redmi – они составляют около 18% от всех приобретенных девайсов. Среди «яблочной» продукции в топе горожан Apple iPhone 11 и Apple iPhone XR.

«Сегодня в сети МегаФона в Липецке и области пользователей смартфонов в 3 раза больше, чем владельцев кнопочных телефонов. Количество любителей обычных «звонилок» за последний год сократилось на 27%. Переход на более современные модели связан с улучшением качества и ростом ёмкости нашей сети LTE в Липецке и области. Так, за прошлый год инженеры установили и модернизировали свыше 70 базовых станций LTE в регионе. Благодаря этому более 80% абонентов могут пользоваться скоростным интернетом до 150 Мбит/с на устройствах, поддерживающих сигнал четвертого поколения», – отметил Сергей Куртеев, директор МегаФона в Липецке.

Аналитики отмечают, что липчане в основном приобретают смартфоны с большими экранами – на них удобнее смотреть видео, читать сообщения и письма, а также пользоваться поисковыми, образовательными, банковскими и другими сервисами и приложениями.

Также спросом у жителей региона пользуется портативная техника и аксессуары. Лидеры по продажам – смарт-браслеты китайского производителя Xiaomi. А вот при покупке смарт-часов липчане выбирают устройства компании Apple в 2 раза чаще, чем изделия от Huawei. Из аксессуаров наиболее востребованы гарнитура Bluetooth Xiaomi Earbuds Basic 2, Яндекс Станции мини с Алисой и колонки Bluetooth JBL GO3.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании пользуются 70,4 млн клиентов.