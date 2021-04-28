В Центре - охрана и безопасность труда

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В регионе за год фиксируются десятки случаев (в 2020 г. - 46) с тяжелыми последствиями на производстве. Полностью свести на нет человеческий фактор нереально, но минимизировать риски можно за счет повышения качественного профессионального обучения и переподготовки персонала предприятий. Этими вопросами успешно занимаются в "Центре охраны и безопасности труда Липецкой области». О деятельности Центра мы беседовали с его руководителем Наталией Панкратовой.

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- Наталия Геннадиевна, сколько времени существует Центр, каковы сегодняшние задачи?

- Истоки нашей организации идут с отраслевого учебного Центра «Липецкэнерго», с 90-х годов. На его базе и создан наш Центр обучения. Были и реорганизации, смены форм собственности и названия, а в своем современном виде Центр сформировался в 2003 году. Цели и задачи остались неизменны – обучение рабочим профессиям, повышение квалификации руководителей, специалистов, рабочих кадров.

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В настоящее время наша страна движется по пути реформирования производства, цифровой трансформации, направленных на эффективность деятельности предприятий, что влечет за собой и изменение их управленческих стратегий развития, в том числе и кадровой. Мы видим, как меняются условия профессиональной деятельности работников, специалистов организаций. И без определенного уровня теоретических знаний, совершенствования практических навыков и умений сотрудников организации в связи с постоянно повышающимися требованиями к их квалификации, никак не обойтись без ее повышения, а зачастую и переобучения.

Как известно, в рамках «Регуляторной гильотины» с 1 января 2021 год из обращения вышли сотни нормативных актов, имеющих отношение к охране труда. В свою очередь ряд новых правил по охране труда вступили (и продолжают вступать) в силу, требуется переподготовка персонала предприятий, так что фронт работы немаленький.

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- Какие виды услуг вы оказываете, как организовано обучение?

- У нас 3 направления: повышение квалификации, профессиональная переподготовка и профессиональное обучение, то есть, обучаем рабочим профессиям тех, кто трудится на промышленных предприятиях. С поступлением заявки от организации (работаем с юрлицами) формируются группы обучения. Проводится как теоретическое обучение на базе Центра, так и практическое – с мастерами производственного обучения на предприятиях. Программы обучения, переподготовки разные – от нескольких десятков до нескольких сотен часов, в зависимости от направления. Важной темой считаю подготовку инструкторов-реаниматоров. К сожалению, к ней весьма прохладное, формальное отношение у некоторых руководителей. Но нужно быть во всеоружии всегда, ведь никто не застрахован от внештатной ситуации и когда речь о здоровье и безопасности сотрудников, то уповать на авось не следует.

- Какая база у Центра, требования к преподавательскому составу?

- Наши компьютерные классы оснащены обучающе-контролирующей системой «Олимпокс» с учебными курсами по 38 направлениям со стационарным сервером.

Во всех учебных классах мультимедийное оборудование, интерактивные доски, современное оборудование по профессиям для использования в условиях аудиторных занятий. Занятия проводят преподаватели-почасовики – профессионалы высокого класса, их около 50 человек. Это высококвалифицированные специалисты-производственники, преподаватели из ЛГТУ, работники госструктур – они постоянно повышают свой уровень.

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Как на деятельность вашей организации повлиял коронакризис?

- В этой ситуации, что называется, «шли в ногу» со всеми. Было и дистанционное и заочное обучение – вебинары, видеосвязь… Конечно, это временная форма, для полноценного качественного обучения нужно «живое» общение, когда есть возможность «пощупать», опробовать оборудование. Сейчас постепенно возвращаемся в нормальный обучающий ритм.

- В рыночной экономике неизбежна конкуренция. Какие ваши позиции?

- Если не брать в расчет мелкие «конторки», цель которых просто выдавать «корочки», то помимо нас есть еще 3 подобных Центра. У нас уважительные, партнерские отношения, поддерживаем друг друга в сложные времена. Конечно, конкуренция присутствует, но она добросовестная. Рынок большой, и каждый здесь находит свою нишу. У нас давние наработанные связи с заказчиками, среди которых «Квадра», МРСК–Центра «Липецкэнерго», другие крупные предприятия региона, включая ОЭЗ.

Наша организация отличается хорошей современной базой, которая постоянно обновляется, у нас классные специалисты и доброжелательное ко всем отношение. Отмечу, что за годы работы не было ни одной жалобы. Мы крепко стоим на ногах, у нас хорошая база, наработан большой опыт – за год в нашем Центре проходят обучение и подготовку свыше 7 тысяч слушателей, что говорит о высокой репутации.

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Планов, идей, безусловно, много, но озвучивать их в условиях конкуренции, считаю преждевременным (с улыбкой замечает Н.Г.Панкратова – авт.) – все придет со временем.

Поздравляю с Всемирным днем охраны труда и от души хочу пожелать работать только в условиях безопасности, проявлять в работе осторожность, внимательность и избегать халатности, соблюдать нормы и правила охраны труда, это обеспечит комфортную работу и счастливую жизнь!

Владимир КУЛИК.

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Фото автора и из архива Центра охраны и безопасности труда Липецкой области.