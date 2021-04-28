НЛМК передал липецкой инфекционке медтехнику на 1,3 миллиона рублей

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Благотворительный фонд «Милосердие» - социальный партнер Группы НЛМК - уже в который раз передал Липецкой областной клинической инфекционной больнице востребованное медоборудование. В числе нынешних приобретений – уникальный ингалятор стоимостью 900 тысяч рублей, бескаркасные носилки для скорой медицинской помощи, передвижные кушетки-столы для транспортировки больных.

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Против «матового стекла»

Новенький ингалятор для дыхания подогретой кислородногелиевой газовой смесью «встанет в строй» уже на следующий день. Определен и контингент пациентов, которые подходят под терапию. По словам главного врача больницы Андрея Филатова, аппарат, который уже используется в 73 российских клиниках, предназначен для улучшения насыщения кислородом легочной ткани. Он хорошо себя зарекомендовал и применяется для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и хроническим заболеванием легких.

Обычно больные, находящиеся на масочном кислороде, получают только кислородную смесь, терапевтическое же действие ингалятора основано на вдыхании и гелия, и кислорода.

- Вирус запускает механизм выделения в альвеолы жидкости. Человек не может дышать, появляется «эффект матового стекла» при компьютерной томографии. Подогретая смесь гелия и кислорода, поступающая из аппарата в легкие, вытесняет жидкость, насыщает легкие кислородом, эффект лечения намного возрастает, - поясняет Андрей Филатов.

Помимо столь нужного ингалятора (он единственный в Липецке) инфекционка получила и очень удобные мягкие носилки, значительно облегчающие труд младшего медперсонала при транспортировке больных.

- Больше года сотрудничаем с Фондом и очень благодарны за спонсорскую помощь. Мы получали и дезинфицирующие средства, и медицинскую аппаратуру, и средства индивидуальной защиты – для нас это большое подспорье, - отметил главврач больницы.

Милосердие на миллиарды

В минувшем году Группа НЛМК направила около 5 млрд рублей на мероприятия по защите персонала и работников подрядных организаций, поддержке медицинских организаций и жителей регионов присутствия.

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- С самого начала пандемии мы вступили в совместную схватку с коронавирусом, очень плотно сотрудничаем с медицинскими организациями, - замечает директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай. - Мы очень внимательно изучаем каждую просьбу и обязательно помогаем – наши медики никогда не просят ничего лишнего. Наш Фонд передавал в клиники и дорогостоящее медоборудование, и средства индивидуальной защиты, и лекарственные препараты. Мы признательны нашим медработникам за их самоотверженный труд и обязательно продолжим помощь в оснащении больниц и медицинских центров региона.

Владимир КУЛИК. Фото автора и сайт администрации Липецкой области.