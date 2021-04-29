Портрет агломератчика НЛМК Александра Новикова украсил Доску почета Липецкой области

.

На ней имена и портреты 30 лучших представителей различных профессий Липецкой области. В их числе агломератчик агломерационного цеха НЛМК Александр Новиков.

Александр трудится на комбинате 37 лет. Главный принцип - работа на результат. Агломератчик в совершенстве изучил процесс производства и освоил смежные профессии машиниста эксгаустера, машиниста конвейера, стропальщика и слесаря-ремонтника. Активно участвует в разработке и внедрении новых технологий, что повышает производительность труда и улучшает качества продукции. Сейчас при непосредственном участии Александра Новикова внедряется автоматизированная система управления технологическим процессом на агломашинах.

Все новации требуют свежего взгляда и молодой энергии. Поэтому большое значение он уделяет адаптации молодых сотрудников. За время работы успел подготовить 36 новых сотрудников.

- Сам был молодым. Закончил техникум металлургический. В 80-м году был на практике, потом армия и обратно вернулся сюда. Вся моя жизнь связана с комбинатом. В 1-ой бригаде отработал 30 лет, а потом перешёл во вторую, где работаю до сих пор. Эта награда не только моя – это оценка всех тех, кто работает рядом, - рассказал Александр Новиков.

Имя Александра Новикова будет вписано в книгу «Трудовая слава Липецкой области», также ему вручили денежную премию в размере 100 тыс. рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.