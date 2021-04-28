График работы поликлиник и травмпунктов Липецка и Ельца в майские праздники

Липчанам рассказали, как будут работать поликлиники и травмпункты в майские праздники Фото: Юлия КЛЮЕВА

Стал известен график работы медорганизаций Липецка и Ельца в майские праздники. Как сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения, 1, 2, 5, 7 и 11 мая поликлиники работать не будут. Примут только больных коронавирусом с бессимптомным течением заболевания, лиц, контактировавших с ковидными. Также двери будут открыты для липчан, собравшихся вакцинироваться в соответствии с графиком.

3, 4, 6, 8 и 10 мая поликлиники будут работать в режиме субботнего дня. До 12.00 примут вызовы для участковой службы. Врачи будут ездить к больным до 15.00. До 17.00 - принимать звонки для оказания неотложной помощи. До 19.00 - обслуживание вызовов. В детских поликлиниках звонки будут принимать до 14.00. Экстренную стоматологическую помощь в поликлиниках Липецка и Ельца жители смогут получить до 14.00.

Травмпункты Липецка в больницах №3 "Свободный Сокол" - Ушинского, 10 и №4 "Липецк-Мед" - Коммунистическая, 24, работают круглосуточно. Там же обслуживают подростков от 15 до 17 лет. Детей, в случае происшествия, примут в травмпункте Областной детской больницы - Московская, 6а.

Аналогичная ситуация в Ельце. Пострадавших взрослых и подростков от 15 до 17 лет ждут в Елецкой городской больнице №1 им. Н.А. Семашко - Советская, 62. А детей - в Елецкой городской детской больнице, что находится по улице 220 Стрелковой дивизии.

За экстренной офтальмологической помощью липчане смогут обратиться в Липецкий областной клинический центр на Ленина, 35. А за стоматологической - в кабинет хирургической стоматологии Областной стоматологический поликлиники - стоматологический центр, расположенного по адресу улица Циолковского, 22.