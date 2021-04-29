График отключения горячей воды в Липецке на 2021 год: испытания начнутся с 4 мая

Гидравлические испытания в Липецке начнутся с 4 мая Фото: Лия МУРАДЬЯН

Энергетики определили график отключения горячей воды в Липецке в 2021 году. По данным липецкого филиала «Квадры», гидравлические испытания начнутся 4 мая, с этого де дня в районах отключат горячую воды.

Как поясняют специалисты, на первом этапе гидравлических испытаний будут искать повреждения в трубах, после устранения начнется второй этап – уже для контроля ремонта.

«Испытания и ремонты теплосетей необходимы, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения потребителей зимой. Мы отвечаем за магистральные и распределительные тепловые сети, а сотрудники жилищных организаций должны подготовить к зиме внутридомовые инженерные системы», – пояснил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» Алексей Курило.

Липчан просят отнестись с пониманием и соблюдать меры безопасности: не подходить к вырытым котлованам, не ставить машины возле люков, держаться дальше от мест выброса воды. Если заметите фонтан из-под земли, нужно сразу звонить в «Квадру»: 30-66-66.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЛИПЕЦКЕ НА 2021 ГОД ПО ДАТАМ, РАЙОНАМ И УЛМЦАМ

04.05; 17.05; 05.07; 18.07 – район военного городка, Опытной станции; микрорайоны: № 1, 2 (часть), 4 (часть), 5а, 7, Звездный; улицы: Балмочных, Игнатьева, Качалова, Мусоргского, Нестерова, Попова, Терешковой, часть Вавилова, Гагарина, Космонавтов, Липовской, Тельмана, Семашко и Циолковского. В те же даты: переулок Вилкова, часть площади Плеханова, 4-я Пятилетка, часть 9 Января, 30 лет Октября, Горняцкая, Желябова, Зегеля, Интернациональная, Кротевича, Ленина, Орловская, улица Плеханова, Пролетарская, Салтыкова-Щедрина, Студеновская, Угловая, Шевченкова, Шкатова, Щорса.

01.06; 14.06; 16.08; 29.08 – район Тракторного завода, НЛМК, Силикатный, поселок Матырский, Дачный, Новая Жизнь, Казинка, ЖК Солнечный; микрорайоны: № 4 (часть), 13, 14, 16; улицы: площадь Плеханова (часть), площадь Победы (часть), площадь Петра Великого (часть), площадь Революции, Соборная, Театральная, проспект Победы (часть), 50 лет НЛМК, 70 лет Октября, 9 Мая, Адмирала Макарова, Барышева, Ворошилова (часть), Гоголя, Горького (часть), Громовой, Депутатская (часть), Индустриальная, Киевская, К.Маркса, часть Коммунальной, Кузнечная, Ладыгина, Лутова, Лесная, Металлургов, часть Механизаторов, Мичурина, М.Расковой, Нагорная, часть Неделина, Нижняя Логовая, часть Октябрьской, часть Первомайской, Пушкина, Саперный спуск, Скороходова, часть Советской, Союзной, Толстого, Торговая, Фанерная, часть Фрунзе и Циолковского, Айвазовского, Б.Хмельницкого, Депутатская, Доватора, Папина, Юных Натуралистов, площадь Коммунальная, Калинина, Литаврина, Октябрьская, Первомайская, Радиаторная, 8 Марта, Ворошилова, Крайняя.

18.05; 31.05; 19.07; 01.08 – район ЛГТУ, МЖК, Европейский; микрорайоны: № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 «Елецкий», «Университетский»; улицы: бульвар Есенина, Шубина, переулок Балакирева, Учебный, проезд Сиреневый, Потапова, проспект 60 лет СССР, Победы, 2-я Индустриальная, Белана, Белянского, Бехтеева, Бунина, Водопьянова, Доватора, Елецкое шоссе, Замятина, Катукова, Коцаря, Кривенкова, Меркулова, Механизаторов, Мистюкова, Москаленко, Московская, Петра Смородина, Папина, Перова, Политехническая, Свиридова, Славянова, Смургиса, Союзная, Стаханова, Студенческий городок, Теперика, Хорошавина, Хренникова, Шерстобитова, Шуминского, Юных Натуралистов.

21.06; 04.07; 02.08; 15.08 – район Студенческого городка; микрорайоны: №2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15; объекты: больница, базы универсального проезда, Полиграфический комплекс; улицы: проезд Строителей, 15 микрорайон, 9 микрорайон, Авиационная, Берзина, Бескрайняя, Вермишева, Водопьянова, Гагарина, Доватора, Достоевского, Загородная, Западная, Звездная, Космонавтов, Крылова, Московская, Папина, Пестеля, Рылеева, Студенческий городок, Филипченко, Циолковского, Черноземная и Яна Фабрициуса.