Фонд «Милосердие» поздравит ветеранов с Днем Победы

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312 бывших работников предприятия - участников Великой Отечественной войны получат традиционную единовременную денежную помощь и праздничные открытки.

Фонд стал соорганизатором ряда праздничных мероприятий для жителей Липецка. Оказана помощь в проведении гала-концерта традиционного общегородского конкурса патриотической песни «Крылья Победы», который пройдет в городском ДК.

Еще для одного творческого конкурса – «Синий платочек» - Фонд предоставит подарки победителям и участникам. На конкурсе жюри будет оценивать присланное работниками Новолипецкого комбината видео с исполнением стихотворений или песен, посвященных Великой Отечественной войне.

«Наши отцы и деды заплатили очень высокую цену за победу в 1945 году. В каждой российской семье есть свои герои той войны. С полей сражений не вернулся каждый третий из ушедших на фронт новолипецких металлургов. В этом году представители Совета ветеранов и волонтеры поздравят каждого участника войны из числа бывших работников комбината», - прокомментировала директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба Фонда.