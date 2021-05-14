Под Липецком уличенный в подлоге полицейский обвинил сотрудника прокуратуры в избиении обвиняемого

УМВД заявило отвод всему составу районного суда Фото: Лия МУРАДЬЯН

Запутанное уголовное дело с участием полицейских, сотрудника прокуратуры и случайного гражданина, перенесли на рассмотрение в другой район области. Конфликт правоохранителей начался с простого дела о наркотиках в городе Чапылгин Липецкой области. Там в марте прошлого года двое сотрудников полиции нашли у местного 55-летнего мужчины по имени Павел 24,6 грамм марихуаны. В отношении гражданина возбудили дело по 228 статье УК – на первый взгляд, случай далеко не из ряда вон. Однако в процессе прокуратура усмотрела более серьезное преступление.

По версии следствия, старший участковый и участковый отдела полиции сами приобрели вещество и передали гражданину. После несчастному Павлу грозили физической расправой и вынуждали дать признательные показания.

Фальсификацию заметил в ходе надзора за делом заместитель прокурора Чаплыгинского района. Сотрудник прокуратуры отменил решение о возбуждении дела в отношении гражданского и возбудил другое – уже в отношении сотрудников полиции. И тут началось самое непонятно.

В ответ полицейские, как полагает следствие, обвинили сотрудника прокуратуры в избиении того же Павла, у которого якобы нашли наркотики. 23 марта 2020 года один из полицейских написал заявление на имя начальника МО МВД России «Чаплыгинский», где обвинил помощника прокурора в причинении телесных повреждений гражданину.

Экс-полицейских обвиняют в ряде служебных преступлений, помощник прокурора выступает потерпевшим. Кто в итоге бил Павла и имел ли место подлог с наркотиками, должен был разобраться Чаплыгинский районный суд. Однако почти все участники дела, включая фигурантов, защитников и обвинителей, долго работали в правоохранительных органах и судебной системе района. Это может породить сомнение в объективности рассмотрения дела.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, УМВД России по Липецкой области заявило отвод всему составу Чаплыгинского районного суда. Все судьи, состоящие в штате суда, заявили самоотводы. Исполняющий обязанности председателя суда направил дело в Липецкий областной суд. В итоге территориальную подсудность изменили, дело будет рассматривать Данковский городской суд.