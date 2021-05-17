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Общество17 мая 2021 13:00

Липчанам запретили ходить в лес до 4 июня

За нарушение ограничения жителям Липецкой области грозят штрафы
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области ограничили посещение лесов

В Липецкой области ограничили посещение лесов

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области ограничили посещение лесов. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Игорь Артамонов. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, меры будут действовать до 4 июня. Причина тому - сухая и жаркая погода, повышенная вероятность возникновения пожаров.

Региональному управлению лесного хозяйства поручили установить на въездах в леса таблички с необходимой информацией, с правоохранительными органами организовать контрольно-пропускные пункты, проводить рейды и патрулирование территорий, а также усилить разъяснительную работу с населением.

Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах физическим лицам придется заплатить штраф от 4 до 5 тыс. рублей, должностным - от до 20 до 40 рублей, юридическим лицам - от 300 тыс. до полумиллиона рублей. При обнаружении пожара звонить по телефону 8-800-100-94-00 - Прямая линия лесной охраны. Либо на единый номер вызова экстренных служб "112".

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