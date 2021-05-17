Липчанам запретили ходить в лес до 4 июня

В Липецкой области ограничили посещение лесов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области ограничили посещение лесов. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Игорь Артамонов. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, меры будут действовать до 4 июня. Причина тому - сухая и жаркая погода, повышенная вероятность возникновения пожаров.

Региональному управлению лесного хозяйства поручили установить на въездах в леса таблички с необходимой информацией, с правоохранительными органами организовать контрольно-пропускные пункты, проводить рейды и патрулирование территорий, а также усилить разъяснительную работу с населением.

Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах физическим лицам придется заплатить штраф от 4 до 5 тыс. рублей, должностным - от до 20 до 40 рублей, юридическим лицам - от 300 тыс. до полумиллиона рублей. При обнаружении пожара звонить по телефону 8-800-100-94-00 - Прямая линия лесной охраны. Либо на единый номер вызова экстренных служб "112".