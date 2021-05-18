В апреле в Липецкой области на 10% подорожали велосипеды

В Липецкой области подорожали велосипеды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В апреле этого года в Липецкой области цены выросли на 0,6%. С начала года - на 2,8%. По данным Липецкстата, стремительнее всех дорожали яйца - на 9%. Стоимость мучных кондитерских изделий поднялась на 2%. На 0,5 - 1% выросли цены на крупы и бобовые, масло и жиры, хлеб и булочные изделия, майонез, сахар, рыбное мороженое филе, мясо и птицу, овощные консервы, безалкогольные напитки.

На 3% подорожал обед в столовой, кафе и закусочной. Спиртное увеличилось в цене на 1%. При этом на 3% подешевели сухие завтраки, а на 1% - чай и молоко. В апреле стоимость минимального набора продуктов составила 4 182 рубля. Это на 0,8% больше, чем в конце марта и на 6,5% выше чем в начале года.

Цены на непродовольственные товары в апреле выросли на 0,7%. На 10-11% подорожали велосипеды. На 3% - строительные материалы и спички. На 2% - товары для спорта, сигареты, ткани и галантерейные изделия. На 1% подешевели средства связи, телерадиотовары.

На 0,4% увеличились цены и тарифы на услуги. На 9% подорожали некоторые виды ритуальных услуг. На 6% - билеты в театры. На 5% - стоимость проезда в поездах дальнего следования. На 2% поднялись цены на билеты в салоне экономкласса самолета.

При этом на 5% снизилась годовая стоимость КАСКО, услуги банков. На 2% подешевело обучение вождению автомобиля.