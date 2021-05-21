Михаил Тарасенко: «Вопросы охраны и безопасности труда – центральные в трудовых отношениях»

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Интенсивная работа по корректировке 10-го раздела ТК РФ, посвященного охране труда, в самом разгаре. Дабы выслушать все точки зрения – исполнительной и законодательной власти, профсоюзов и работодателей - в Липецком облсовете провели круглый стол на тему «Охрана труда и защита окружающей среды — системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности». Инициатором выступил комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Участниками дискуссии стали депутаты Госдумы и регионального парламента, представители профильных министерств, руководители исполнительной власти региона. А прежде гости Липецкой области – участники круглого стола - ознакомились на НЛМК с успешными практиками охраны труда.

- С точки зрения социальной политики, соцзащиты, Липецкая область в авангарде, это генератор идей в социальной сфере. Мы стараемся транслировать положительный опыт липчан на всю страну, - поделился впечатлениями первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Найти баланс интересов

Любой закон в сфере труда – это плод 3-х стороннего согласия с учетом позиции правительства, профсоюзов и работодателей. И целью обсуждения новых идей и предложений на круглом столе стал поиск компромисса.

С основным докладом выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. Он отметил, что появившиеся новые технические возможности способствуют снижению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов. Все это позволяет перейти к управлению профессиональными рисками, но важно реальное положение дел. Были приведены данные статистики, по которым за 10 лет число несчастных случаев на производстве снизилось более чем вдвое. Но вместе с тем возросло и среднее количество дней нетрудоспособности. Докладчик призвал отбросить этическую вежливость и предположил, что на многих российских предприятиях сегодня идет массовое сокрытие мелких и средних случаев травматизма.

Тарасенко:Михаил Тарасенко: «Вопросы охраны и безопасности труда – центральные в трудовых отношениях»

Михаил Тарасенко отметил, что у коллег также вызывает обеспокоенность тенденция чрезмерного увлечения дистанционными формами обучения, прошелся он и по «цифре».

- В вопросах охраны труда цифровизация полезна и несет много позитива. Но не надо «сотворять себе кумира», ведь любая электронная система может быть взломана.

Касаясь вопроса охраны окружающей среды, докладчик заметил, что бизнес должен работать по принципу «убери за собой», приведя в пример успешный опыт НЛМК. С 2000 года на проекты по охране окружающей среды комбинат направил свыше 46 млрд рублей.

- Трудовой кодекс не нравится ни профсоюзам, ни работодателям, и в этом его сила. Он никому не подыгрывает и максимально объективен, - подчеркнул Михаил Тарасенко.

Все предложения будут проанализированы и учтены

В ходе обсуждений, которые прошли в динамичной, эмоциональной обстановке, было высказано немало идей и предложений, которые участники круглого стола хотели бы внести в качестве поправок в трудовое законодательство.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, отметив, что все идеи и рекомендации генерируются на основе обращений граждан, предложил увеличить МРОТ за 3 года до 30 тыс. рублей. Кроме того, решить вопрос с пенсионным капиталом – единовременной выплатой для людей, вышедших на пенсию, а также сделать социальные выплаты автоматически – по беззаявительному принципу.

- Здоровье людей прежде всего. Мы должны проводить медосвидетельствования не спустя рукава, а назначать работникам лечение, если нужно. Немаловажно, это было еще в советское время, заниматься санаторно-профилакторным лечением. И сегодня такая возможность есть. Конечно, надо создать дополнительные условия, по аналогии с кэшбеком за путешествия по России, - предложил председатель областного Совета депутатов Павел Путилин.

Все поступившие предложения будут рассмотрены в Госдуме. Михаил Тарасенко уверен, что уже на весенней сессии поправки будут приняты во втором чтении, а затем и в третьем.

Владимир КУЛИК. Фото автора.