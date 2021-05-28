Анатолий Попов: «Будем и дальше строить жилье, хорошие дороги, благоустраиваться – задач много»

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Природные красоты Добровского края манят и привлекают множество желающих отдохнуть, подзарядиться «духом природы» в этом чудном глубинном уголке Черноземья. Здесь находится и знаменитая Преображеновка, 6 раз признававшаяся самым благоустроенным селом России. Чем живет и как реализуют весьма амбициозные планы развития в Добровском районе сегодня? Об этом беседуем с главой района Анатолием Поповым.

- Анатолий Анатольевич, за последние пару лет в районе заметны преобразования, жизнь словно закипела. Чем заняты, что сегодня в «деловом портфеле»?

- В рамках всех программ, реализуемых в области, активно участвуем в различных мероприятиях, в комплексном развитии территории – в каждом из 17 сельских поселений. Строим дороги и детские спортивные площадки, ремонтируем объекты соцкультбыта, обустраиваем набережную, реконструируем и строим новые скверы, парки. Стараемся делать все качественно, чтобы жителям было удобно и комфортно.

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- Ситуация с коронавирусом повсеместно наложила свой отпечаток. Какая сейчас «ковидная» обстановка, как идет кампания вакцинации?

- Работаем в привычном режиме, хотя общая ситуация не позволяет успокаиваться, весьма высоки показатели заболеваемости людей 35-45 лет. Прививочная кампания идет в нормальном темпе, показатели хорошие, люди относятся с пониманием, никого не подгоняем. Недостатка вакцины в районе нет. Мы с самого получения 1-й вакцины закупили переносное холодильное оборудование - выезжаем на предприятия и в отдаленные села, к многодетным семьям.

- Если говорить об инвестиционной деятельности – какие ближайшие проекты?

- Самый значимый – открытие в июле в Добром молокозавода. Инвестором выступила известная компания ООО «Кривец-птица». Молочная линейка выпускаемой продукции будет включать сыры, сметану, йогурты. «Молочка» будет отменного качества (сырье с районных ферм) и поставляться, в том числе, в наши детсады.

- Один из показателей деловой активности – наличие рабочих мест. Какая здесь ситуация?

- Уровень безработицы в районе составляет 0,3% - один из самых низких. Рабочие места – трактористов, машинистов - предлагают ООО «Кривец-птица», ООО «СХП «Мокрое», ООО «Агроконсалтинг», другие предприятия района. Работы хватает – работать некому! Люди как-то разучились трудиться, многие быстро сориентировались на получение соцконтрактов, мер соцподдержки. Но задача не просто давать деньги от государства – люди получат субсидии на открытие и развитие своего дела, одновременно создаются и рабочие места.

- И много пользующихся такой госпомощью?

- За последнее время (А.А. Попов перелистывает бумаги – авт.) по состоянию на 17 мая, у нас нашли работу 26 человек, самозанятых 16 человек, получили субсидии 4 ЛПХ. То задание, что доводим до наших сельских поселений, выполнено более чем на треть. Ищем и помогаем именно тем, кто и дальше намерен развиваться.

- А что по мерам соцподдержки в отношении организационных проволочек, волокиты?

- С этим нет никаких проблем, учитывая, что такие полномочия сегодня переданы нашей районной службе соцзащиты. Все делается на месте, мы больше и лучше знаем своих людей. Совместно с управлением социальной политики региона разработано много стандартных бизнес-планов, которые можно воплощать на своей территории. Главное, чтобы человек хотел зарабатывать, принося пользу себе и государству.

- Для сельской местности удержать молодежь на местах – извечная проблема. Как с этим у вас?

- Рабочие места есть, и это хорошо. Но пока не сделаем комфортной сельскую среду, проблема не решится. Сейчас активно воплощаем проекты комплексного развития территорий по всем сельским поселениям района. Есть все шансы удержать молодежь, стремящейся в город, на своей малой родине.

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- Когда власти предлагают программы развития, важна и обратная связь. Активны ли сами жители, есть ли у них нацеленность на созидание?

- Активность, может, была бы и больше – надо учитывать, что пандемия тоже влияет на жизнедеятельность. А уровень доверия жителей к районной власти (как и к областной) имеет положительное сальдо. Люди видят – то, что обещают, делается. Что же касается сферы культуры – селяне хотят большего, ведь пандемия привела все в режим онлайн – концертов нет. В течение месяца у нас появится хорошая дорожная карта по всем учреждениям культуры. Будем также развивать и внутренний туризм.

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- У вас же были планы и по экотуризму?

- От этой идеи не отказываемся, тему будем и дальше развивать. Наш предприниматель через Минсельхоз выиграл грант на строительство кепмингов в Кореневщине. То же и в Преображеновке – строится 5 деревянных гостевых домов, заканчивается строительство в Добром гостиницы на 12 номеров. Для приезжающих к нам на активный отдых, предусмотрены разнообразные экскурсионные маршруты - можно и в лес сходить, и сплав по реке Воронеж совершить, также посмотреть храмы, пушкинские места. Главное – обустроить объекты размещения и питания, чтобы приезжие чувствовали себя здесь комфортно. А спрос на проживание в Добровском районе очень хороший.

- Возглавив район, в числе ваших целей было сделать в районе 17 сел уровня знаменитой ныне Преображеновки. И как - процесс идет?

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- Да, мы к этому целенаправленно движемся. Проекты благоустройства на территории каждого сельского поселения реализуются, все идет по плану. Каждый год прирастаем новыми объектами – появляются скверы, парки детские площадки. Строим новый современный детсад в Добром на 100 мест по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В июле будет начато строительство стационарного поликлинического корпуса районной больницы. Проектом предусмотрены: клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологическое и стоматологическое отделения, женская консультация. Сдали два дома для врачей, в конце года будут сданы еще два. Говоря о темпах благоустройства, задача здесь в том, как сами местные жители будут активно вовлечены в эту деятельность по наведению порядка (без участия бюджетных средств). И надо отметить, такое движение есть.

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- Какие векторы развития на ближайший обозримый период?

- У нас нехватка в селах хороших дорог – акцент сделаем на их строительство. Как и на освещение, строительство жилья для специалистов. Задач много - и мы, уверен, со всем справимся!

Владимир КУЛИК.

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