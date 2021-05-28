Под Липецком отморозки били, жгли и насиловали мужчину, пока тот не умер

Двое приятелей жестоко надругались над мужчиной в Ельце Фото: Лия МУРАДЬЯН

Дичайший случай издевательства над человеком расследовали в Ельце. Жуткое преступление произошло в августе прошлого года, когда двое, 28 и 30 лет, приятелей искали помещение для бурной попойки. Друзья непрошено заглянули в гости к 55-летнему мужчине. После некоторого количества выпитого, хозяин квартиры попросил незваных гостей покинуть помещение. Однако компания уходить не хотела, разгорелся скандал и хозяин снова потребовал гостей уйти, но уже обратился в грубой и нецензурной форме.

В ответ на оскорбление приятели вдвоем набросились на мужчину с кулаками. Били по всему телу, долго, издевательски и с особой жестокостью – руками, ногами, железным чайником и проводами. Позже на теле насчитали не менее 47 следов от ударов.

Одним избиением пьяные отморозки не ограничились. Хозяина квартиры прижигали зажигалкой и факелом из газеты. Садистские пытки длились всю ночь. А под утро над умирающим от истязания мужчиной надругались – совершили насильственные действия сексуального характера. Мерзавцы ушли, когда человек перестал подавать признаки жизни.

Позже в открытое окно квартиры на первом этаже заглянули соседи, которые заметили изувеченное тело и, придя в ужас, сообщили в правоохранительные органы. Садистов и насильников вычислили. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, задержанные признались частично.

Дело возбудили по части 4 статьи 111 УК и части 2 статьи 132 – умышленное причинение вреда, с особой жестокостью, издевательством и мучениями, совершенное группой лиц, повлекшее смерь и действия сексуального характера с применением насилия, группой лиц.

Но судить будут только одного из участников жуткого действия. Судмедэксперты признали 30-летнего фигуранта официально невменяемым – к нему применимо максимум принудительное лечение. А вот 28-летнйи парень психически здоров и осознавал суть своих действий. Дело передают в суд, оставшемуся фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.