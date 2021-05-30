В Липецкой области прошли соревнования по высшему пилотажу на легкомоторных самолетах

Состязания проходили с 24 по 30 мая. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Всероссийские соревнования по высшему пилотажу на поршневых самолетах прошли в Липецкой области. С 24 по 30 мая на аэродроме Усмань-Шаршки выступили спортсмены из 36 регионов страны. Пилоты соревновались в шести категориях: Второй и Третьей Лиге, Лиге Як-52, Intermediate, Unlimited, Advance.

- В нынешних соревнованиях выступаю в Промежуточном классе, летаю на самолете Як-55 - раньше выступала в Лиге Як-52. Самолетный спорт - это прекрасный вид спорта, в нем испытываешь яркие ощущения, адреналин, постоянно узнаешь что-то новое... Классно! - поделилась впечатлениями участница соревнований Екатерина Алексеева.

В судейской бригаде работали действующие или бывшие спортсмены-пилотажники, многократные призеры различных соревнований, абсолютные чемпионы мира и Европы.

- В детстве я мечтал о том, что буду летать, выполнять все эти маневры. Конечно, читал книжки про Великую Отечественную войну. Естественно, про истребители. У меня высший пилотаж начался в голове еще до того, как я стал летчиком, - рассказал судья и единственный в истории соревнований по высшему пилотажу пятикратный абсолютный чемпион Европы Михаил Мамистов.

Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине получили звание «Победителя/призера соревнований», медали и дипломы.