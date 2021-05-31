«Милосердие» передало липецким медикам средства защиты

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Благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передал Липецкой областной клинической инфекционной больнице очередную партию средств индивидуальной защиты. 1500 респираторов помогут предупредить распространение коронавирусной инфекции и организовать эффективное лечение больных.

«С начала пандемии с учетом пожеланий медиков мы регулярно поставляем в липецкие больницы необходимое оборудование и средств защиты. За последние месяцы в клиники своевременно приходила наша помощь – востребованные медицинские приборы, маски, костюмы, лекарственные препараты. Мы обязательно продолжим поддержку больниц и медицинских центров региона для оснащения их всем необходимым для борьбы с инфекцией», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

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В апреле медики инфекционной больницы получили от Фонда ингалятор для дыхания Ингалит, передвижные кушетки-столы для транспортировки больных и носилки скорой помощи на общую сумму 1,3 млн рублей. Всего в 2020 году на мероприятия по защите сотрудников компании и работников подрядных организаций, поддержке жителей регионов присутствия и медицинских организаций Группа НЛМК при содействии фонда «Милосердие» направила около 5 млрд рублей.

Сергей ЛЕКСНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».