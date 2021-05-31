Куда сводить ребенка в День защиты детей в Липецке: программа для детей на 1 июня

Куда сводить детей в Липецке 1 июня Фото: Лия МУРАДЬЯН

В День защиты детей, 1 июня, парки подготовили для маленьких жителей Липецка спортивные и развлекательные мероприятия. Куда можно сводить ребенка в День защиты детей в Липецке, рассказали в пресс-службе мэрии.

Развлекательная программа для детей в Липецке 1 июня

Детский парк «Сказка». В 10.30 в детском парке начнется спортивно-анимационная программа «Добровольцы — детям». В 11.00 в том же парке стартует литературная игра под названием «Сказочные герои тоже были маленькими» – ребята смогут проверить свои знания о сказках и произведениях для детей. В 14.00 посетителей ждет мероприятие «Солнце, ветер, дружба - вот, что детям нужно!».

Нижний парк. В 10.00 там пройдет торжественный прием опекунских и приемных семей Липецкой области. А в 12.00 в Нижнем парке стартует областной фестиваль детских фильмов «Радуга».

На Липецком Городище в 16.00 состоится концерт образцового вокального ансамбля «Дети России».

Быханов сад зовет детей на «Первый летний праздник» – веселые состязания в силе и ловкости начнутся в 17.00.

Парк Победы. В 16.30 гости увидят выступление творческих коллективов школ №29 и 59 «Перспектива». В 19.00 – праздник «Цветы жизни». Ребят ждут игры, ярмарки, йога, мастер-классы, выступления артистов и многое другое.

Интересные программы и конкурсы также ждут ребят в районах города

В 10.00 на площадке возле ДК «Рудничный» начнется конкурс рисунков на асфальте. Аналогичный конкурс пройдет возле ДК «Луч». В 16.00 у «Рудничного» состоится забег на самокатах.

В 11.00 начнется развлекательная программа у ДК «Матыра», в 11.30 – ДК «Луч». Также дворец культуры организует выездные программы для детей в районах НЛМК, Матырского и Силикатного.

Кроме этого в 11.00 в ДК «Студеновский» состоится концерт театра танца «Розовый слон». В 18.00 во Дворце молодежи «Октябрь» начнется концерт «Краски нашей жизни» – вход свободный.

Принять участие в празднике можно будет даже из дома. В 10.00 ДК «Студеновский» запустит онлайн-марафон «Волшебная страна детства». Городской Дом культуры запустит в своих сообществах концертно-игровую программу, где можно посмотреть выступления артистов и разгадать загадки – начало в 12.00.