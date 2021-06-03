В июне в Липецке продолжатся уличные праздники

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Весь июнь в Липецке при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» продолжатся Дни двора – спортивно-развлекательные праздники для детей и взрослых.

Перед липчанами выступят известные городские творческие коллективы. В этом году праздники объединены общей темой – история родного края. Зрители смогут поучаствовать в познавательных играх, конкурсах, викторинах, посвященных знаменательным датам региона.

Фонд проводит праздники двора в Липецке уже пятый год подряд. В этом году в них смогут принять участие и жители районов области.

Расписание праздников:

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: фонд «Милосердие».