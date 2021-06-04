В детском саду № 126 благодаря бережливым технологиям сформирована творчески-развивающая образовательная среда

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Приятное удивление, сменяющееся восхищением – такие впечатления, испытывают все - и дети, и взрослые, впервые посетившие липецкий детский сад №126. Территория привлекает и своей ухоженностью, и продуманным оформлением. Каждый уголок территории (тоже и внутри здания) оформлен так, чтобы дошкольникам было интересно и познавательно. Помимо нескольких спортивно-игровых площадок с мягким покрытием, для ребят оборудованы различные тематические зоны. Здесь и интеллектуальная площадка «Умный малыш», и творческая площадка «Колибри», эколаборатория, поляна сказок, есть и фруктовый сад и «бабушкин дворик», шахматная, музыкальная и метео- площадки….

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Фактически вся территория детского сада превращена в увлекательное образовательное пространство. Многое сделано с участием родителей, активно участвующих в различных творческих проектах коллектива дошкольной организации. И в летнее время малыши практически все время (с перерывами на еду и сон) проводят на открытом воздухе.

Такой подход, когда все продумано, обустроено так, что несет для детей познавательную нагрузку – результат успешного опыта внедрения бережливых технологий.

- Надо видеть цель, всегда идти вперед и стремиться быть лучше. Именно через бережливые технологии достигается качество образования. А создание условий для самореализации и раскрытия таланта каждого человека начинается еще с детсадовской поры, - уверена заведующая липецким детским садом №126 Ольга Белоусова.

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Цель внедрения бережливых технологий – рациональное использование времени, сил и затрат, формирование у ребят бережливого отношения к себе и окружающим предметам, навыков экологически безопасного стиля жизни. В детском саду организована навигация и визуализация объектов, делается все для удобства, безопасности и развития детей.

Девиз и стиль работы коллектива детского сада, как отмечает заведующая Ольга Анатольевна Белоусова, созвучен высказыванию писателя Экзюпери: «Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль...».

И такой корабль педагоги детсада строят сообща – с творческим подходом, умением и любовью к своему делу. Не все получалось «с ходу», на начальном этапе были и ушли случайные люди. Но в итоге сформировался коллектив единомышленников, «заряженных» на воплощение новых идей, на успех, для которых «лучше гореть, чем заржаветь». Достигать успеха помогает «Школа бережливых технологий».

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В ее формате коллективом совместно разрабатываются и обсуждаются новые проекты, предложения. Это может быть, к примеру, проект по подготовке к образовательной деятельности, внесение в программу «Искусство» раздела, посвященного архитектуре и т.д.

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У каждого педагога есть своя «доска задач» для совершенствования образовательного процесса – сотрудник формирует свою «мини-цель», внося лепту в общее достижение успеха. Такая «доска задач» есть и у воспитанников детсада. Дети подготовительной и старшей групп планируют (через визуализацию), чем сегодня будут заниматься, тем самым учась правильно распределять свое время.

Воплощение бережливых технологий – инструмент для достижения целей коллектива. В числе главных задач бережливого управления – воспитание личности будущего школьника, выявление и развитие задатков ребенка. У ребят воспитывается бережное отношение к окружающему миру, развиваются коммуникативные навыки, мыслительная активность и творческие способности. Дошкольники с удовольствием участвуют в образовательных, обучающих программах, конкурсах. А педагоги и воспитатели стараются создавать для ребят атмосферу и ситуацию, созвучную их эмоциональному настрою. Все проходит в интересной для ребенка игровой форме, неся для него полезно-познавательную нагрузку. Так, скоро для ребят устроят квест, «десантируя» в ближайший микрорайон, где они будут обучаться раздельному сбору мусора.

Цель ДОУ №126, как образовательной организации – высокий уровень удовлетворенности родителями предоставляемых услуг. И сегодня он достигает 99% (!). Коллектив детского сада – неоднократный лауреат и победитель Всесоюзных смотров-конкурсов, ДОУ №126 включен в Реестр ведущих образовательных учреждений РФ. Воспитанников этого липецкого детского сада отличает и высокий уровень адаптации к школе, и устойчивость психо-эмоционального развития. А педагоги и воспитатели делают все для того, чтобы малыши ощутили все прелести детства, на всю жизнь запомнили эту золотую пору их жизни – им это сполна удается.

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Владимир КУЛИК.

Фото из архива ДОУ №126