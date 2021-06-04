В Липецке работают выездные мобильные комплексы для прививки от коронавируса

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса работают в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

С этой пятницы, 4 июня, работают два выездных мобильных комплекса для прививки от коронавируса в Липецке. В этот день медики дежурят в районах Центрального рынка и парка Победы у ТЦ «Линия». Время работы комплексов – с 10 до 14.00.

Вакцинироваться от коронавируса в Липецке в мобильных пунктах можно также в другое время и в других районах города. Расписание работы выездных пунктов прививки от COVID-19 в Липецке можно узнать на официальной странице областного управления здравоохранения в Инстаграм: @uzalo48.

Главный эпидемиолог области Андрей Филатов отметил, что чаще всего для иммунизации жители Липецка выбирают прививку «Гам-КОВИД-Вак», более известную, как «Спутник V».

В администрации города напомнили, что прививку вводят два раза , с интервалом в три недели. В целом иммунитет к коронавирусу формируется на 42 день после первой вакцины. Тем, кто первый раз привился в мобильном пункте, вторую инъекцию получат в поликлинике по месту жительства – где и когда сделать вторую прививку, подробно объяснять работники мобильного пункта.

Кроме передвижных пунктов, в привычном режиме продолжают работать и стационарные. Узнать подробности и записаться можно по телефону единой диспетчерской службы Липецка 8 800 450 48 48 или в регистратуре своей поликлиники. При записи нужно указать желаемую прививку – «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

В пресс-службе мэрии сообщили, что на данный момент полный курс вакцинации от коронавируса в Липецке прошли 62 000 человек, еще 52 000 ждут вторую инъекцию.