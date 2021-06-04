В Липецке пожарные вынесли из огня и реанимировали трех человек, включая ребенка

Липецкие пожарные потушили квартиру и вернули к жизни женщину с ребенком Фото: Лия МУРАДЬЯН

Накануне вечером, 3 июня, в соцсетях появилось видео из Липецка, как пожарные ночью реанимируют лежащую на траве женщину. В описании к видео говорилось, что из горящей квартиры спасли двух женщин и ребенка.

Подробности той ночи рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. Как выяснилось, тот пожар произошел еще 11 мая, в доме № 11/2 на улице Терешковой. В 0.40 дежурному «01» поступило сообщение, что горит квартира на третьем этаже.

На место тут же направили пожарно-спасательные подразделения. Первым прибыло отделение пожарной части №9 во главе с начальником караула Артемом Злобиным. На момент их прибытия из окна балкона валил густой черный дым.

Пожарные сразу подали лестницу к окну и одновременно ринулись к двери горящей квартиры. Вскоре на место подоспела еще одна дежурная смена спасателей во главе с начальником Алексеем Полятиным и старшим помощником Максимом Говорухиным.

В этот момент Артем Злобин уже проник в горящую квартиру через балкон. Пока с балкона тушили огонь, пробившиеся внутрь через дверь другие сотрудники, искали в огне и дыму людей. В одной из задымленных комнат нашли пожилую женщину, ее сразу вынесли на улицу.

В то же время, проникший через балкон Злобин, заметил в горящей квартире 6-летнего ребенка, который был без сознания и уже не дышал. Не теряя ни секунды, Артем вынес малыша на улицу, где тут же начал реанимировать путем искусственной вентиляции легких. Пожарные откачивали ребенка до тех пор пока не прибыла скорая. К этому моменту малыш начал подавать признаки жизни, но в сознание не приходил.

В этой квартире едва не погибли две женщины и ребенок Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

События развивали практически одновременно еще до приезда скорой помощи. Пока спасали пенсионерку и ребенка, помощник начальника караула другой пожарной части Алексей Чиквин нашел в дыму женщину, которая тоже не подавала признаки жизни. Тело вынесли по лестнице на воздух и преступили к реанимации. Алексей Чиквин, Денис Косых и Алексей Колпаков проводили искусственную вентиляцию легких вплоть до прибытия еще одной машины скорой помощи.

Так за считанные секунды сотрудники липецкого МЧС оперативно и слаженно потушили пожар в многоквартирном доме и вернули к жизни троих человек. В этом ЧП никто не погиб, площадь возгорания составила 10 м2.