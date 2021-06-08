"Стальное дерево" развивает у детей экологическую культуру

.

В Липецке при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» завершился еще один проект грантовой программы «Стальное дерево» - «Зеленые герои». Он помог провести экологические интерактивные семинары для учащихся пятых классов липецкой школы №30. На них ребятам рассказали об основах сортировки бытового мусора и научили правилам экологичного поведения.

.

В прошлом году сотрудница НЛМК Евгения Померлян стала победителем конкурсного отбора «Стального дерева». Средства гранта помогли ей напечатать обучающие материалы и организовать интерактивные уроки для 100 липецких школьников. В ходе занятий дети узнали, как правильно обращаться с бытовым мусором, научились правильно сортировать пластик, усвоили принципы осознанного потребления. В завершение обучения для закрепления полученных знаний ребятам организовали спортивную игру с элементами сортировки бытовой упаковки.

.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В прошлом году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах удалось завершить 23 таких проекта. На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» направил более 6 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».