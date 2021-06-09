В Липецке прошла защита социальных проектов "Стального дерева"

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В городском дворце молодежи «Октябрь» прошел второй этап отбора проектов жителей Липецкой области – соискателей грантов программы «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке фонда «Милосердие». Большая часть инициатив касалась благоустройства общественных пространств, экологии и развития доступной спортивной инфраструктуры.

Всего с начала года в конкурсную комиссию поступило более 100 проектов, из которых к очной защите после оценки экспертов допущено 78. Первый этап отбора лучших из 43 инициатив прошел в конце мая. В июне их дополнили предложения 35 новых соискателей грантов, которые подробно рассказали о своих планах и ответили на вопросы членов жюри.

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Теперь до конца текущей недели объявят все одобренные по результатам двух отборов проекты жителей Липецкой области. На их реализацию каждый из победителей получит грант до 300 тыс. рублей. Проект необходимо завершить в течение шести месяцев.

В 2021 году приоритет в предоставлении грантов отдан таким направлениям, как экология и благоустройство, семейные ценности, наука и культура, спорт и здоровье, поддержка детей и молодежи, милосердие и забота, активное долголетие.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В прошлом году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах удалось завершить 23 таких проекта. На эти цели фонд «Милосердие» направил более 6 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».