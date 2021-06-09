Группа НЛМК и МФТИ запускают магистерскую программу по машинному обучению

.

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, запускает совместно с МФТИ магистерскую программу «Системы машинного обучения для умного производства».

В рамках программы студенты смогут выбрать одну из специальностей: Data Science (современная теория машинного обучения) или AI Engineering (разработка конвейеров машинного обучения). C первых дней обучения студенты познакомятся с принципами и особенностями разработки программного обеспечения на основе производственных данных. Они также получат возможность применить полученные навыки на практике, решая оперативные задачи металлургического производства вместе с наставниками из НЛМК.

Студенты, отобранные по итогам вступительных испытаний в магистерскую программу, получат от Группы НЛМК гранты на обучение.

«У каждого, кто присоединится к нашей команде, будет возможность написать свою «профессиональную историю» работая над практическими решениями с использованием новых технологий: машинного обучения, машинного зрения и анализа данных, роботизации, промышленного интернета вещей», - прокомментировал Директор по цифровой трансформации Группы НЛМК Сергей Казанцев.

«Мы приветствуем открытие новой совместной с Группой НЛМК магистерской программы. Убежден, что опыт преподавания дисциплин математического и аналитического профиля, накопленный в МФТИ, вместе с применением современных научно-методологических подходов на основе прогнозной аналитики будет способствовать развитию компании», – прокомментировал ректор МФТИ Николай Николаевич Кудрявцев.

Более подробная информация о программе - по ссылке.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.