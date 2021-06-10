«Милосердие» передало липецким медикам аппараты ИВЛ

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Благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передал Липецкой областной клинической больнице два новых аппарата искусственной вентиляции легких. Востребованное медицинское оборудование стоимостью около 4,5 млн рублей предназначено для лечения больных с различными легочными патологиями.

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«Мы регулярно помогаем липецким больницам, поставляя необходимое оборудование и средства защиты. Причем, эта помощь направляется не только в учреждения, где лечат больных с COVID-19. Многие клиники уже получили от нас востребованные медицинские приборы, маски, костюмы, лекарственные препараты. Мы обязательно продолжим поддержку медицинских центров региона, чтобы наши жители при необходимости смогли получить своевременную и качественную помощь», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

В апреле в липецкую инфекционную больницу фонд передал ингалятор для дыхания Ингалит, передвижные кушетки-столы для транспортировки больных и носилки скорой помощи на общую сумму 1,3 млн рублей. В конце мая липецкие медики также получили 1500 респираторов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие»