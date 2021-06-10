НЛМК – участник глобальной программы Worldsteel по снижению воздействия на климат

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, провела анализ возможностей сокращения эмиссии СО2 в рамках программы по декарбонизации Step Up Всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel.

Компания присоединилась к программе Step Up в 2020 году. Вместе с экспертами Worldsteel Группа НЛМК разрабатывает мероприятия по повышению производительности оборудования, сокращению потребления ресурсов, росту качества сырья и повышению надежности производственных процессов. Эти мероприятия направлены на достижение лучших мировых практик в области сокращения эмиссии парниковых газов.

Группа НЛМК к настоящему времени добилась существенного сокращения эмиссии СО2 и входит в число глобальных лидеров отрасли по уровню эмиссии на тонну продукции. За последние пять лет на фоне роста производства Группа НЛМК сократила уровень эмиссии СО2 на тонну производства (сталь и чугун для внешних продаж) на 4% – с 1,98 тонн в 2016 г. до 1,90 (удельная эмиссия без влияния временных факторов, связанных со снижением производства) .в 2020 г. – и ставит цель дальнейшего сокращения до 1,84 тонны - еще на 3% - к 2023 г.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.