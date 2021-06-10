В Липецке в сквере имени 65-летия Победы укладывают новые дорожки

В Липецке обновляют сквер имени 65-летия Победы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке продолжают обновлять сквер имени 65-летия Победы. В сквере у дома №116А на проспекте Победы подрядчик обустроил новые пешеходные дорожки. Как пояснили в пресс-службе мэрии, их выполнили в асфальте и плитке, которая сочетается с существующим покрытием. Здесь же демонтировали 50% покрытия, которое просело. В настоящий момент специалисты укладывают его заново.

В Липецке обновляют сквер имени 65-летия Победы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке обновляют сквер имени 65-летия Победы Фото: Юлия КЛЮЕВА

Также в сквере ведутся работы по озеленению. К середине лета здесь появятся около 100 различных растений - можжевельник, остролистные клены, липы, рябины. А также лавки и урны.

На участке установят памятник сотрудникам подразделений спецназначения. С таким предложением управление Росгвардии обратилось в облсовет депутатов еще в 2019 году. Ведомство уже разработало макет монумента - воин-спецназовцев, закрывающий собой двоих детей. На мемориале планируют увековечить имена бойцов, которые проходили службу в спецподразделениях и погибли при выполнении служебных обязанностей.