НЛМК инвестировал в железнодорожную транспортную логистику 3 млрд рублей

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, завершила реконструкцию Новолипецкого железнодорожного узла, которая обеспечит эффективную транспортную логистику увеличившегося объема производства стали на Липецкой площадке.

Модернизация потребовалась в связи с реконструкцией доменных печей и сталеплавильных агрегатов, которые позволили увеличить производство стали на 1 млн тонн до 14,2 млн тонн в год. Для транспортировки увеличившегося объема сырья и готовой продукции железнодорожные станции Новолипецкая, Южная, Конвертерная-2, Восточная увеличили пропускную способность на 30 %.

В рамках проекта дополнительно построено почти 19 км. новых железнодорожных путей, новый участок ремонта вагонов, пункт обмена поездами между РЖД и Группы НЛМК, дополнительные пути накопления маршрутов. Теперь появилась возможность формировать длинносоставные поезда с увеличением вагонов в каждом составе с 65 до 85 и расформировывать их с сырьем длиной до 100 вагонов.

Впервые в российской металлургии участок для сортировки вагонов и формировании из них составов оснастили новой горочной микропроцессной автоматизированной системой централизации, которая позволяет выполнять технологические операции по установке маршрутов роспуска и торможение вагонов с минимальным участием человека. Это увеличивает пропускную и перерабатывающую способности, скорость расформирования составов в два раза, а также сокращает время на сортировку вагонов и подготовку путей к следующему роспуску.

Проект выполнили за 33 месяца. Объем инвестиций составил более 3 млрд. руб.

- Реконструкция Новолипецкого железнодорожного узла и его инфраструктуры - важная часть Стратегии Группы НЛМК до 2022 года. Она позволит значительно повысить эффективность грузоперевозок, оптимизировать затраты на внутреннюю и внешнюю логистику и ускорить сроки доставки заказов нашим потребителям, - прокомментировала управляющий директор НЛМК Татьяна Аверченкова.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.