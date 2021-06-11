После 12-летнего перерыва липецкий "Металлург" вышел в ФНЛ

Липецкий "Металлург" вышел в ФНЛ Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший четверг, 10 июня, в Липецке состоялся матч 29 тура третьей группы ПФЛ. "Металлург" принял ФК "Калуга" на своем поле. Перед двумя заключительными турами липчане опережали ближайшего конкурента на 5 очков, поэтому "сталеварам" достаточно было набрать 1 очко для победы в третьей группе ПФЛ.

Матч "Металлург" - "Калуга" в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Несмотря на предупреждения о грозах, около 3,5 тыс. болельщиков пришли поддержать любимую команду. В первом тайме мячом чаще владели гости, но реальных угроз воротам голкипера "Металлурга" Александра Кобзева не было. Липчане действовали осторожно, с оглядкой на свои ворота. При этом "сталевары" создали несколько моментов - один из ударов полузащитника Николая Иванникова пришёлся в штангу.

Матч "Металлург" - "Калуга" в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во втором тайме хозяева завладели преимуществом, проводя острые атаки, но вратарь Калуги Михаил Бородько регулярно спасал ворота гостей. Благодаря его усилиям матч завершился ничьей 0:0. Так, липецкий "Металлург" завоевал первое место в третьей группе ПФЛ и и завоевал путевку в ФНЛ в следующем сезоне.

После игры состоялась церемония награждения, на которой победителям вручили кубок. Заключительный матч турнира "Металлург" проведёт на выезде. 15 июня липчане сыграют против "Факел-М". Напомним, что "сталевары" возвращаются в ФНЛ после 12-летнего перерыва. С этим липчан поздравил губернатор региона Игорь Артамонов.

- Во время Питерского форума договорился об этом с главой РФС Александром Дюковым, - написал глава области в своем инстаграм. - Уже подписал распоряжение о выделении дополнительной субсидии в 76 млн рублей.

Матч "Металлург" - "Калуга" в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА