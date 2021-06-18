Липчанам запретили гулять в лесу и въезжать туда

В Липецкой области ограничили посещение лесов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области ограничили посещение лесов. Причина тому - установление сухой погоды и повышенная вероятность возникновения пожаров. Так, временное ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них вводят с 18 июня по 8 июля.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, представители управления леского хозяйства и МВД организовали посты и КПП на дорогах, ведущие в лесные массивы. Также лесные инспекторы вместе с правоохранителями пойдут в рейды. Патрулировать территории рядом с Липецком будут сотрудники областного ГУ МЧС.

Напомним, что в Липецкой области действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигвать сухую траву и мусор. За этим следят добровольцы. Также патрули будут следить за соблюдением правил в садоводческих и огороднических товариществах.

За нарушения физических лиц ждет от 4 до 5 тыс. рублей штрафа, должностных - от 20 до 40 тыс. рублей, а юридических - от 300 тыс. рублей. При обнаружении лесного пожара, звонить на бесплатную горячую линию по телефону 8-800-100-94-00. Либо на единый номер вызова экстренных служб "112".