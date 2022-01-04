В Липецкой области заметили поезд Деда Мороза Фото: Лия МУРАДЬЯН

Этой ночью, 4 января, через Липецкую область проехал поезд Деда Мороза. Некоторые липчане успели запечатлеть на фото новогодний локомотив. Праздничный поезд видели в Грязях, Ельце - там у него была техническая стоянка. Затем локомотив направился в Тулу.

В Липецкой области заметили поезд Деда Мороза Фото: Лия МУРАДЬЯН

Поезд стартовал из Великого Устюга еще 5 декабря вместе со Всероссийским Дедом Морозом и его сказочной командой. В Костроме к ним присоединилась Снегурочка. В празднично оформленной передвижной резиденции волшебника есть приемная, ретро-вагоны для игр и квестов, несколько вагонов-ресторанов и вагон-лавка с сувенирами.

У новогоднего локомотива запланированы остановки в 36 городах России - на перронах проходят праздничные программы, в которых могут поучаствовать все желающие. В среду, 5 января, поезд Деда Мороза подъедет к Московскому центральному кольцу, а затем на Киевский вокзал. Затем он заедет в Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург на Витебский вокзал, на станцию Яниссилта в Карелии, в Петрозаводск, Архангельск, Мурманск и вернется в Великий Устюг 15 января.