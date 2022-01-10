В новогодние праздники с улиц Липецка вывезли свыше 27000 кубометров снега

Липецкие коммунальщики борются со снегом Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 1 января, в администрации Липецка прошло первое оперативное совещание. Тема - уборка города от снега.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в период новогодних праздников с дорог областного центра вывезли более 27 тыс. кубометров снега и израсходовали свыше 4 тыс. тонн противогололедных материалов. Накануне вечером бригады управления благоустройства также вышли на посыпку дорог и тротуаров.

В настоящее время на улицах работают 13 пескоразбрасывателей и 9 малогабаритных машин. В первые часы специалисты стараются стабилизировать ситуацию на центральных улицах. Узкие дороги и частный сектор отрабатывают по ночам. Проблемы есть на внутриквартальных и местных проездах. На пешеходных зонах работают 144 человека и 7 единиц техники. Параллельно убирают и вывозят снег. Всего на дороги Липецка вывели 47 машин управления благоустройства и 48 наемных машин.

За расчистку дворов отвечают управляющие компании. Они включились в работу еще в праздники. Этим утром УК отчитались, что вывели на смену дворников и спецтехнику. Территории расчищают 1 020 человек и 82 трактора. Самые сложные участки - новые микрорайоны. Там припаркованы машины, которые мешают проехать технике.

Напомним, замечания по уборке липчане могут направлять в инстаграм управления благоустройства Липецка @mbuupravlenie. А пожаловаться на некачественную уборку во дворах - в единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48.