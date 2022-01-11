Школьник впал в кому после падения с ватрушки под Липецком

Безопасно можно кататься только в оборудованных местах Фото: Лия МУРАДЬЯН

Сразу четыре несчастных случая с детьми произошли на новогодних каникулах в Липецкой области. Двое детей пострадали во время зимних забав в последние дни каникул в Ельце.

В воскресенье, 9 января, в местную больницу попали трое детей с различными травмами после катания с горок: 9-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, 6-летний мальчик с ушибом грудного отдела позвоночника и еще одна 9-летняя девочка с тупой травмой живота.

Наиболее тяжелый случай произошел с 12-летним школьником в субботу, 8 января. Мальчик упал с ватрушки и сломал свод черепа. В местную больницу ребенка привезли уже в состоянии комы, после чего перевезли в областную детскую больницу в Липецке.

Как сообщил в своем аккаунте мэр Ельца Евгений Боровских, на данный момент, 11 января, ребенок по-прежнему находится в коме под наблюдением врачей.

Градоначальник уточнил, что все дети пострадали во время катания на ватрушках в необорудованных местах – в окрестностях парка 40 лет Октября. Там находятся опасные спуски, с которых зимой любят кататься детишки. Склоны крутые, а по бокам и внизу деревья и ямы.

При этом оборудованного места для катания на ватрушках в Ельце нет.

– «Мы еще летом прорабатывали вопрос привлечения предпринимателей для оборудования в городе специализированного места для катания на тюбингах, но в связи с резкими колебаниями на рынке строительных материалов никто из заинтересованных инвесторов не рискнул войти в этот проект. В любом случае мы продолжим работу в этом направлении», – пояснил Евгений Боровских.

Безопасно кататься с горки в Ельце можно только на площади Ленина или на базе отдыха. Чиновники сами признают, что это не густо, но здоровье важнее. Родителей снова просят не пускать детей кататься на опасных участках. А там, где произошли несчастные случаи, теперь поставят ограничительные знаки.