Липецк занял 8 место в рейтинге по стоимости потребительской корзины в регионе

Специалисты сравнили стоимость потребительской корзины в районах Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Специалисты рассчитали стоимость потребительской корзины в районах Липецкой области в декабре 2021 года. Как сообщили в пресс-службе регионального Агентства содействия развитию торговой деятельности, на конец декабря 2021 года Липецкая область заняла 1-3 места среди субъектов ЦФО по уровню цен по 18 из 24 социально значимых продуктов. В регионе самые низкие цены на чай черный байховый, репчатый лук, пшено, гречневую крупу.

Фото с сайта Агентства содействия развитию торговой деятельности в Липецкой области Фото: с сайта

Лидирующие места по минимальной стоимости набора продуктов в области заняли Елецкий район, Елец и Добринский район. Стоимость потребительской корзины - 2 343,80, 2829,30 и 2 860,62 рублей соответственно. На последних строчках рейтинга Лев-Толстовский район - 3 448,60 рублей, Краснинский район - 3 963,15 рублей, Хлевенский район - 4 295,90 рублей. В Липецке стоимость потребительской корзины составила 2 986,66 рублей. Областной центр занял 8 строчку.

В Агентстве отметили, что по сравнению с ноябрем 2021 года набор продуктов больше всего подешевел в Долгоруковском районе - на 5,63%. А в Добровском районе, наоборот, потребительская корзина подорожала на 27,07%. Хотя в ноябре район занимал 1 место в рейтинге, а перед Новым годом переместился на 15-ое.