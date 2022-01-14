Фонд «Милосердие» помогает в инклюзивном обучении детей-аутистов

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В нем смогут обучаться дети с расстройствами аутистического спектра. Его открыли в рамках проекта грантовой программы «Стальное дерево», которую развивает фонд.

Липчанка Лариса Саввина в прошлом году приняла участие в конкурсном отборе. Она предложила создать в школе №27 комфортные условия для обучения особенных детей с применением новой методики - прикладного анализа их поведения.

На средства от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, были закуплены мебель, техника, методические материалы и специальное сенсорное оборудование для занятий. Теперь это помогает педагогам поэтапно включать ребенка с ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения детей, не имеющих таких ограничений.

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«Проект «Стального дерева» нацелен на развитие в регионе инклюзивного общества. У детей с расстройствами аутистического спектра появляется возможность быть включенными в социум. Это улучшает качество жизни семей, где есть такой ребенок. Инклюзивная образовательная среда дает возможность развития и для обычных школьников. Они получают жизненные уроки толерантности, терпимости и социальной сознательности», - сообщила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

В прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» поступило более 300 заявок. В регионе удалось завершить 27 новых проектов, финал реализации еще двух начатых инициатив перенесен на первое полугодие 2022 года. Всего на эти цели фонд направил около 8 млн рублей. Проекты 2021 года помогли благоустроить общественные пространства, открыть новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, поддержать детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

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Сбор предложений для участия в грантовой программе 2022 года уже стартовал и продлится до 28 февраля. Лучшие проекты отберет конкурсная комиссия в составе общественников, журналистов, представителей муниципалитетов и бизнеса, фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК. Победителей конкурсного отбора объявят до 8 апреля.

Программа «Стальное дерево» действует пятый год, и сейчас ее социальные инициативы реализуются уже в пяти регионах России. В этом году кроме Липецкой области еще около 40 новых проектов завершат в Свердловской, Калужской Белгородской областях и в Алтайском крае. Работа над ними объединила около 30 000 человек. С начала программы на реализацию более 150 социально важных проектов направлено свыше 40 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».