Сергей Кутенев о ситуации в Казахстане: «Промышленный сектор не может оставаться в стороне»

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- Ситуация в Казахстане никого не оставила равнодушным на территории стран СНГ. Особо сильно данная ситуация коснулась нашей страны, ведь на территории Северного Казахстана проживает большое количество наших соотечественников, которые имеют родственные отношения с нашими согражданами. Сейчас особую настороженность вызывают неоднозначные решения казахского правительства, как, например, назначение на должность министра Аскара Умарова.

Ведь обстановка в Казахстане по-прежнему является напряжённой, в обществе царят противоречивые настроения, в том числе и экстремистского толка. Но всё же я рассчитываю на положительное развитие ситуации. Вспоминаю прошедшую в 2021 году работу по развитию промышленности в Орловской области, тогда посредством Евразийской кооперации у нас были с визитом казахские партнеры.

Наши сограждане переживают за своих родственников и друзей, и поэтому я считаю, что промышленный сектор не может оставаться в стороне. Мы готовы принять наших казахских братьев здесь и дать им рабочие места, ведь трудные времена всегда требуют опоры и поддержки со стороны братских народов.

Заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов — председатель комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сергей Кутенев.