«Открытие»: экономика зависима от нового штамма коронавируса

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Ситуацию разъясняет Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:

- Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2022 году мировая экономика вырастет на 4,1%, а в 2023 году рост составит 3,2% – против 5,5% по итогам прошлого года. Ожидается, что быстрое распространение штамма «омикрон» может говорить о дальнейшем влиянии пандемии на экономическую активность.

При этом распространение «омикрона» во многом перечеркнуло возникшие надежды. Несмотря на первоначальные опасения, новый штамм коронавируса не сопровождается существенными ограничениями на экономику: объем авиаперевозок коммерческими авиалиниями в мире в декабре сохранялся вблизи максимумов с начала пандемии. Однако стремительный рост заболеваемости в Европе привел к новому витку ужесточения эпидемиологических ограничений в регионе, а часть стран были вынуждены объявить о введении локдаунов. Новые ограничения отсрочат возврат экономики еврозоны к докризисному уровню, который ожидался в 4 кв., но не окажут столь негативного влияния, как в 2020 г. С одной стороны их условия существенно мягче, а с другой – экономики стран региона в значительной степени адаптировались к подобным условиям.

В результате не подтвердившихся опасений в отношении «омикрона» мировые финансовые рынки после снижения в конце ноября – начале декабря 2021 г. стабилизировались, а некоторые из них, включая рынок США, даже вернулись к максимумам. Стабильность рынков не пошатнулась даже на фоне существенного ужесточения риторики и роста ставок со стороны центральных банков развитых и развивающихся стран, а также сворачивания ими экстренных мер поддержки при ускорении инфляции. Так, в декабре Банк Англии объявил о повышении ставки на 0,15 п.п. до 0,25%, ФРС и ЕЦБ объявили о завершении весной следующего года экстренных программ покупки активов, при этом ФРС объявила, что ожидает начала цикла повышения ставок уже в первом или втором квартале 2022 года.