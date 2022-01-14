«Открытие» и Росреестр заключили соглашение о развитии цифровых услуг

Ведется работа, чтобы сделать ипотеку еще доступнее.

Документ будет способствовать развитию цифровых услуг и сервисов, в том числе электронной ипотеки в интересах граждан и профессиональных участников рынка. Предусмотрена интеграция IT-систем банка с сервисами Росреестра - это ускорит информационный обмен, позволит сократить сроки регистрации сделок.

Соглашение подписали президент-председатель правления ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Михаил Задорнов и руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

- При поддержке Росреестра банк уже внедрил сервис выдачи электронных закладных на покупку готовой недвижимости. Это позволяет нам предлагать клиентам цифровые ипотечные сделки без посещения офисов регистрирующего органа и МФЦ. Мы уверены, что партнерство с Росреестром будет взаимовыгодным и плодотворным как для банка, так и для Федеральной службы, – отметил Михаил Задорнов.

- Соглашение с банком – это часть системной работы нашей команды с кредитными организациями по переводу услуг в электронный вид. Результатом взаимодействия стал рост доли электронной ипотеки в 6 раз по сравнению с 2020 годом. При этом мы не останавливаемся только на сегменте ипотеки: в декабре 2021 года Правительством РФ утверждена госпрограмма «Национальная система пространственных данных». В ходе ее реализации совместно планируется разработать цифровую платформу для создания новых сервисов с учетом клиентских жизненных ситуаций, – сказал Олег Скуфинский.

Отметим, в рамках соглашения планируется также и проведение совместных обучающих мероприятий, направленных на рассмотрение актуальных вопросов финансово-банковской деятельности.