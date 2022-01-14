В Липецке школьники спасали выпавшего из окна ребенка, пока взрослые проходили мимо

Школьники заметили ребенка в окне и звали на помощь взрослых Фото: Кадр видео

Драматическое ЧП с маленьким ребенком случилось в Липецке в канун Нового года, 31 декабря. В этот день школьники из гимназии №12 12-летняя Мария Рязанова и 14-летний Артем Сапрыкин гуляли в районе улицы Звездная, когда услышали плачь ребенка. Звуки доносились из распахнутого настежь окна пятого этажа.

Там плакал четырехлетний малыш, мальчик рассказал взволнованным школьникам, что мама ушла в «темный лес», он остался один и ему очень страшно. Дети тут же побежали по квартирам, звонить в двери соседям, но никто не открыл.

Пока Маша звала на помощь соседей, Артем оставался внизу, пытаясь успокоить плачущего мальчика в окне. К сожалению, избежать беды не удалось, ребенок выпал из окна на глазах у Артема. Школьники и тут не растерялись – вызвали скорую и начали звать на помощь взрослых.

– Несколько человек просто прошли мимо, – рассказывает Артем. – Нам помогла женщина, которая гуляла с собакой неподалеку. Она успокаивала мальчика и говорила, чтобы он не вставал.

До приезда скорой и полиции школьники оставались рядом с ребенком.

– Сначала я очень испугалась, но потом взяла себя руки, – рассказывает Маша. – Я плакала, потому что мне было его очень жалко. Он пытался встать, но мы его снова уложили.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, одними из первых на место прибыли дежурившие неподалеку сотрудники ДПС. Так как все происходило в канун Нового года, в городе пробки и проезд к дому был затруднен, командир взвода оперативной роты ДПС Михаил Овечкин и инспектор Дмитрий Дедяев сопроводили скорую помощь до больницы.

– Несмотря на то, что ребенок получил тяжелые травмы, его жизнь удалось спасти, – сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области. Благодаря грамотным действиям подростков, врачей и сотрудников ДПС, малыш активно идет на поправку.

Детям вручили благодарственные письма орт руководства областного УМВД и подарки от Общественного совета при полиции.