Горожан приглашают оценить Генплан развития Липецка до 2042 года

Скоро в Липецке стартуют общественные обсуждения Генплана развития города Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанам представят документ, предполагающий развитие города до 2042 года. Экспозицию Генплана, по материалам которой жители смогут внести свои замечания и предложения, разместят на сайтах мэрии и департамента градостроительства архитектуры 21 января. Также она появится в фойе здания по адресу: Театральная, 1.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, расширять Липецк не будут. Город планируют развивать в существующих границах. Основная задача Генплана - повысить качество и комфорт жизни в областном центре.

Проектировщики предлагают дать новую жизнь территориям с аварийным жильем, заброшенными производствами, а также садоводческим товариществам, где уже стоят много жилых домов. Построить новые инженерные сети, объекты культуры, образования, спорта и тд.

По всему городу планируется создать транспортные развязки, а именно на улице Московская. Построить дороги в Елецком и других микрорайонах. Реконструировать магистрали - улицы Студеновская, Грязинское шоссе. Возвести два переезда через ж/д пути, в том числе виадук в районе ТЦ "Гагаринский".

Также в Генплане говорится о новых озелененных территориях, общественных пространствах. Специалисты предлагают восстановить реку Липовка на протяжении всего русла.

Предложения и замечания про проекту будут принимать с 21 января по 14 февраля. Направить их можно в департамент градостроительства и архитектуры на почту proekt@lipetskcity.ru, либо лично по адресу: площадь Театральная,1 кабинет 206. Изучить экспозицию можно будет по будням с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00.