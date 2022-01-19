Почти 5000 выпускников Липецкой области сдадут ЕГЭ: основной период стартует 26 мая

В Липецкой области сформируют 34 пункта для проведения ЕГЭ Фото: Юлия КЛЮЕВА

В 2022 году в Липецкой области ЕГЭ сдадут 4 628 выпускников. Проведение экзамена разделили на 3 периода: досрочный с 21 марта по 18 апреля, основной с 26 мая по 2 июля, дополнительный с 5 по 20 сентября. Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования, для получения аттестата нужно сдать 2 обязательных предмета - русский язык и базовую или профильную математику. Другие - по выбору для поступления в вуз.

26 мая запланированы ЕГЭ по географии, литературе и химии. 30 мая - по русскому языку. Устную часть по иностранным языкам юные липчане сдадут 16 и 17 июня. Экзамен по информатике и ИКТ - 20 и 21 июня. Профильная и базовая математика - 2 и 3 июня соответственно. 6 июня - ЕГЭ по истории и физике. 9 июня - обществознание. 14 июня - биология и письменная часть по иностранным языкам. Резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам - с 23 июня по 2 июля. В дополнительный период в сентябре ученики, не получившие аттестат, смогут сдать экзамены по обязательным предметами.

На ОГЭ пойдут 11 тыс. девятиклассников. Им предстоит сдать русский язык, математику и 2 предмета по выбору. Экзамены также разделили на 3 периода: досрочный с 21 апреля по 17 мая, основной с 20 мая по 2 июля, дополнительный с 5 по 24 сентября. 9 февраля пройдет собеседование по русскому языку для девятиклассников. Зачет по собеседованию - пропуск на ОГЭ. Напомним, что одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ. 94% выпускников получили "зачет".

В марте в школах сформируют 34 пункта для проведения ЕГЭ. Во всех аудиториях установят онлайн-видеонаблюдение. До конца февраля пройдут родительские собрания "ЕГЭ - выбор будущего". На весну запланировали ежегодные акции - "100 баллов для победы" и "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". В апреле начнется региональный онлайн-марафон по подготовке выпускников к экзаменам. Трансляции можно будет найти на сайте управления образования и науки Липецкой области. Там же - телефоны горячих линий по вопросам ЕГЭ и ОГЭ.