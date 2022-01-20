Дополнительные выплаты получат липецкие медики, досрочно вышедшие на работу из декрета или с пенсии

В Липецкой области выделили дополнительные средства на борьбу с коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области на борьбу с коронавирусом направят еще около 250 млн рублей. По данным пресс-службы региональной администрации, 100 млн рублей потратят на лекарства пациентам в больницах, аренду машин для медицинских организаций. Также на эти деньги закупят кислород в стационары и тесты для диагностики.

Остальные деньги пойдут на дополнительные выплаты медработникам. С февраля по апрель ежемесячную выплату в 15 тыс. рублей получат фельдшеры, а 10 тыс. рублей - медсестры, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях. Речь идет о пенсионерах, которые прервали отдых, и молодых мамах, досрочно вышедших из отпуска по уходу за ребенком.

На этот же период возобновили выплаты работникам выездных бригад скорой помощи. 30 тыс. рублей ежемесячно дадут врачам первичного звена, вернувшимся на работу с пенсии или досрочно вышедших из отпуска по уходу за ребенком. Также продлят выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам подведомственных учреждений.