Глумление над трупом животного под Липецком: мужчина бросал в машины мертвого кролика

Липчанин кидался в машины мертвым кроликом Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Крайне странные действия сняла на камеру жительница городе Елец в Липецкой области. Там некий мужчина развлекался, глумясь над трупом животного. Местный житель зачем-то бросал в машины мертвого кролика, что, судя по записи, весьма забавляло мужчину и стоявших рядом приятелей.

– Житель нашего города ради забавы малолеток кидает в машине и всячески издевается над мертвым кроликом, – прокомментировала автор видео. – Позже он взял этого зайца и пошел к нашей машине, где сидели две девушки. Возможно хотел нас напугать.

Шокированные необъяснимым развлечением девушки просили оставить в покое труп животного.

– Он все равно злой и дохлый, – ответил девушкам герой видео.

Вся жуткая картина с киданием мертвого кролика в машины развернулась на конечной автобусной остановке в микрорайоне Эльта, на глазах у десятков людей. Неординарного мужчину подбадривали еще двое парней, которые находили происходящее смешным и забавным.

Сейчас записью занимается полиция. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по области, в органах внутренних дел изучают запись, все участники и подробности инцидента устанавливаются, идет проверка.

Шокированные записью пользователи требуют наказать безнравственного мужчину. Но под какое нарушение подпадает швыряние мертвого кролика по закону пока неясно. Разве что если выяснится, что мужчина сам зверски тем же путем убил «злого» зайца, тогда будут основания вменить жестокое обращение с животными.

Пока же о подробностях и мотивах остается только гадать.