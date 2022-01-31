В Липецке оштрафуют водителя, который выгнал из автобуса ребенка на мороз

Водитель лишился премии Фото: Лия МУРАДЬЯН

В мэрии Липецка озадачились инцидентом со школьником, которого высадили из автобуса. Как сообщили очевидцы в соцсетях, все произошло в субботу, 29 января на остановке «Опытная станция», где водитель автобуса выгнал ребенка на мороз.

По словам многодетных родителей, у ребенка была льготная транспортная карта, но на терминале оплаты она не сработала, водитель потребовал деньги, но у ребенка их не было, поэтому мальчика просто высадили. В подтверждение родители опубликовали видео, где водитель автобуса №11 на камеру объясняет свои действия тем, что ребенок не оплатил проезд.

Этот случай мэр Липецка Евгения Уваркина, которая тоже является многодетной матерью, подняла на совещании с председателем департамента транспорта Евгением Чекрыжовым.

– По результатам проверки водителю сделали выговор и лишили премии, – уведомил Евгений Чекрыжов. – Кроме того, материалы направили в управление государственного автодорожного надзора, где водителя должны привлечь к административной ответственности.

В мэрии напомнили, что по закону водителям общественного транспорта запрещено высаживать детей и подростков до 16 лет. В департаменте транспорта пообещали снова проинструктировать перевозчиков и водителей на этот счет.