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Происшествия31 января 2022 12:36

В Липецке оштрафуют водителя, который выгнал из автобуса ребенка на мороз

У мальчика из многодетной семьи не сработала льготная карта
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Водитель лишился премии

Водитель лишился премии

Фото: Лия МУРАДЬЯН

В мэрии Липецка озадачились инцидентом со школьником, которого высадили из автобуса. Как сообщили очевидцы в соцсетях, все произошло в субботу, 29 января на остановке «Опытная станция», где водитель автобуса выгнал ребенка на мороз.

По словам многодетных родителей, у ребенка была льготная транспортная карта, но на терминале оплаты она не сработала, водитель потребовал деньги, но у ребенка их не было, поэтому мальчика просто высадили. В подтверждение родители опубликовали видео, где водитель автобуса №11 на камеру объясняет свои действия тем, что ребенок не оплатил проезд.

Этот случай мэр Липецка Евгения Уваркина, которая тоже является многодетной матерью, подняла на совещании с председателем департамента транспорта Евгением Чекрыжовым.

– По результатам проверки водителю сделали выговор и лишили премии, – уведомил Евгений Чекрыжов. – Кроме того, материалы направили в управление государственного автодорожного надзора, где водителя должны привлечь к административной ответственности.

В мэрии напомнили, что по закону водителям общественного транспорта запрещено высаживать детей и подростков до 16 лет. В департаменте транспорта пообещали снова проинструктировать перевозчиков и водителей на этот счет.

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