Липецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 февраля 2022 16:35

Автоинспекторы оперативно потушили горящую машину в центре Липецка

Сотрудники ДПС первыми заметили пожар и бросились на помощь
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Липецкие автоинспекторы потушили горящую машину

Липецкие автоинспекторы потушили горящую машину

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке сотрудники ДПС потушили горящую машину, пока перепуганный владелец авто наблюдал за происходящим. Инцидент произошел этим вечером, 3 февраля, в районе дома №20 на улице Неделина. Там на парковке у сетевого магазина загорелся автомобиль «Фольксваген». Пожар заметили проезжавшие мимо сотрудники ДПС городского управления МВД.

Старший лейтенант Дмитрий Кузьмин и лейтенант Андраник Арутюнян сразу бросились тушить машину. Салон иномарки был в огне и дыму, но людей, к счастью, внутри не было. При этом огонь мог в любой момент перекинуться на припаркованные рядом машины, также был риск, что пострадают прохожие.

На момент пожара в салоне никого не было

На момент пожара в салоне никого не было

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Сотрудники ДПС сориентировались быстрее, чем хозяин, который выбежал из магазина и растерянно наблюдал за происходящим. Автоинспекторы использовали все имеющиеся в служебной машине огнетушители и успешно ликвидировали пожар.

Люди не пострадали

Люди не пострадали

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, никто не пострадал.

ЧППроисшествия: ЧП
0