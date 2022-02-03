Автоинспекторы оперативно потушили горящую машину в центре Липецка

Липецкие автоинспекторы потушили горящую машину Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке сотрудники ДПС потушили горящую машину, пока перепуганный владелец авто наблюдал за происходящим. Инцидент произошел этим вечером, 3 февраля, в районе дома №20 на улице Неделина. Там на парковке у сетевого магазина загорелся автомобиль «Фольксваген». Пожар заметили проезжавшие мимо сотрудники ДПС городского управления МВД.

Старший лейтенант Дмитрий Кузьмин и лейтенант Андраник Арутюнян сразу бросились тушить машину. Салон иномарки был в огне и дыму, но людей, к счастью, внутри не было. При этом огонь мог в любой момент перекинуться на припаркованные рядом машины, также был риск, что пострадают прохожие.

На момент пожара в салоне никого не было Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Сотрудники ДПС сориентировались быстрее, чем хозяин, который выбежал из магазина и растерянно наблюдал за происходящим. Автоинспекторы использовали все имеющиеся в служебной машине огнетушители и успешно ликвидировали пожар.

Люди не пострадали Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, никто не пострадал.