В январе липецкие прокуроры возбудили 24 дела из-за неочищенных дорог и крыш с сосульками

Липецкая прокуратура наказывает тех, кто плохо расчищает улицы от снега и не сбивает сосульки Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура проверяет, как в Липецкой области убирают снег с дорог, расчищают придомовые территории, а крыши зданий - от сосулек и наледи. От липчан продолжают поступать жалобы на уборку и они вполне обоснованы.

Так, представители прокуратуры прошлись по Левобережному району Липецка и зафиксировали множество нарушений - колейность дорог, пешеходные переходы и обочины дорог расчищены плохо, вдоль рельс складируют снег, на площадках отдыха и стоянках - сугробы.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в январе прокуроры Липецка возбудили по результатам таких проверок 24 дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений", ст.14.1.3 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии", а также по ст.5.3 КоАП Липецкой области "Непринятие мер по очистке кровель, карнизов, водостоков, навесов от снега, наледи, сосулек".

Прокуроры внесли 41 представление, в том числе в адрес городского департамента ЖКХ. Кроме того, 5 руководителям управляющих компаний объявили предостережения. К административной ответственности могут привлечь начальника Управления главного смотрителя Липецка.

Представители ГЖИ обследовали территории более 700 многоквартирных домов. Результат проверки - возбуждено 62 дела об административных правонарушениях на УК и должностных лиц.