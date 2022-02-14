В Липецке водитель не пропустил «скорую помощь» и подрался с медиками

Двое мужчин затеяли драку с медиками "скорой помощи" Фото: Кадр видео

Вопиющий инцидент нападения на медиков «скорой помощи» в Липецке разбирают чиновники и правоохранительные органы. Все случилось в субботу, 12 февраля, на улице Маяковского, где пыталась проехать на вызов машина скорой. Путь медикам на узкой улице преградил автомобиль «Рено», объехать друг друга возможности не было, а водитель встречной иномарки сдавать назад не захотел.

Внезапно словесная перепалка между водителем спецтранспорта и автолюбителем переросла в массовую драку – не желающий уступать «скорой» автохам вместе с пассажиром набросились на медиков с кулаками. Видео драки со скорой в Липецке выложили в соцсети. На записи видно, как врачей тащат за форму и валяют на снег, в конфликт пытается вмешаться пенсионерка с тростями. Драку разнимают жители частного сектора. Они же позже и вызвали полицию.

Происходящее прокомментировал вице-губернатор Липецкой области по вопросам здравоохранения Александр Ильин.

– «Произошел бесчеловечный поступок со стороны мужчин, которые препятствовали проезду скорой медицинской помощи! Огромная благодарность, что в этой ситуации нашлись небезразличные люди, которые не прошли мимо, а оказали работникам скорой помощь. Давайте вместе пожелаем пострадавшим медикам и водителю скорой помощи скорейшего выздоровления!» – написал заместитель главы администрации Липецкой области.

В УМВД по Липецкой области отметили, что идет проверка.

– На место незамедлительно выехал наряд ППС и ДПС, – отметили в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – О нанесении телесных повреждений заявили обе стороны конфликта. На 69-летнего водителя иномарки автоинспекторы составили протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП – не предоставление преимущества спецтранспорту с включенными сигналами. Всей бригаде «скорой помощи» выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Также в полиции уточнили, что водитель «Рено» от освидетельствования отказался.