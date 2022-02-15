«Открытие»: большинство россиян не носят шубы из натурального меха

Отказ от натурального меха, считают эксперты, вполне в духе ESG-ценностей: экологически чистого производства и бережного отношения к природе. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Таковы результаты опроса среди совершеннолетних жителей городов с населением более ста тысяч человек, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и страховой компании «Росгосстрах».

54% мужчин и 34% женщин в России не носят зимой шубы из натурального меха, предпочитая им пуховики, а 8% мужчин и 19% женщин ранее носили шубы, но отказались от них.

Неожиданный результат: сторонников натуральных меховых шуб среди мужчин больше, чем среди женщин. Убежденными поклонниками натуральных шуб остаются 30% женщин (больше всего в Сибири и Приволжском федеральном округе - по 37) и 8% мужчин (больше всего на Урале и Дальнем Востоке). Что касается шапок, то с удовольствием носят шапки из меха 19% мужчин (больше всего в Сибири) и 16% женщин (больше всего в Москве и Московской области).

Причины любви к меху и наоборот, респонденты указывают разные. Например, 63% мужчин и 61% женщин не носят меховые шапки, потому что это старомодно. Еще 18% и 23% соответственно игнорируют шапки из меха, потому что это неэкологично. А вот 39% мужчин и 32% женщин считают, что делать шубы из меха животных допустимо, потому что в них тепло, это красиво и модно. В топе мехов - норка (самый популярный вариант), соболь, песец, чернобурая лисица и бобер.

К расходам тоже отношение неоднозначное. 49% мужчин и 37% женщин не готовы потратить на шубу ни копейки. Уложиться в 30 тысяч рублей рассчитывают 14% и 19% соответственно, по 13% представителей обоих полов оценили бюджет шубы мечты в 30-50 тысяч рублей. 15% мужчин и 18% женщин - на 50-100 тысяч, еще 8% и 12% допускают стоимость свыше 100 тысяч рублей.