Фонд «Милосердие» помогает делать комфортными сельские медпункты

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Благотворительный фонд «Милосердие» продолжает программу благоустройства фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных сельских поселениях Липецкой области. В Воловском районе завершился очередной этап работ, который заметно повысил комфорт помещений и качество медицинской помощи.

Многие здания местных медпунктов капитально не ремонтировались уже много лет, и поэтому старые окна и двери были причиной постоянных сквозняков. В прошлом году за счет средств фонда в помещениях семнадцати медпунктов Воловского района установили свыше 50 новых пластиковых окон, их оборудовали удобными отливами и подоконниками. Еще 23 окна установили в Тербунском районе.

В этом году приступили к установке новых входных и межкомнатных дверей. Самые первые новые двери появились в фельдшерско-акушерских пунктах, которые расположены в деревнях Васильевка, Емельевка, Воловчик, Нижнее Большое. Сразу после монтажа сами медики оценили комфорт обновленного помещения и искренне поблагодарили фонд «Милосердие» за заботу и поддержку.

В некоторые обновленные медпункты Воловского района для комфорта пациентов и медиков доставили новую мебель. Партия современной удобной мебели от фонда также поступила в центральную районную больницу в селе Долгоруково.

«Одна из острых проблем сельских поселений – физическая изношенность многих помещений фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом нам не раз говорили на встречах сами жители, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. – В прошлом году мы решили помочь районам и начали первые шаги по благоустройству с замены всех старых окон. В этом году эту работу обязательно продолжим, чтобы в самых удаленных селах региона люди могли получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях».

Фонд регулярно обеспечивает медучреждения дорогостоящими лекарствами и современным медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, рентген-аппараты, небулайзеры, ингаляторы, средства транспортировки больных. В январе фонд безвозмездно передал в Липецкую областную клиническую больницу новое востребованное оборудование для лечения тяжелых больных, в том числе с COVID-19. Медикам установили современный наркозно-дыхательный аппарат с сопутствующими комплектующими. Всего с начала пандемии липецкие клиники получили от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, помощь на сумму более 390 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».