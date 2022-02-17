Жители Старого Оскола благодарят автоволонтеров «Милосердия» за помощь в борьбе с COVID-19

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Добровольцы на личных автомобилях оперативно доставляют врачей Старооскоольской окружной больницы Святителя Луки Крымского по домашним адресам заболевших.

Первая команда волонтеров, среди которых есть и женщины, вместе с медработниками отправилась в путь 3 февраля. За две недели общая длина всех маршрутов акции уже превысила 5000 км. Добровольцы помогли доставить врачей к заболевшим по 1500 вызовам, свыше 200 больным они привезли препараты для лечения новой коронавирусной инфекции. С помощью автоволонтеров медикам удалось сделать на дому у больных около 2 тысяч ПЦР-тестирований. Всего около 3 тысяч старооскольцев уже оперативно получили необходимую медицинскую помощь.

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«Благодаря активной помощи волонтеров нам удается в 3-4 раза повысить мобильность наших бригад, а значить спасти больше жизней, - отметила заместитель главного врача окружной больницы Карина Шевелева. - Нередко в частном секторе без поддержки волонтеров никак не обойтись – они оперативно приходят на выручку друг другу и помогают выбраться застрявшим в снегу машинам с врачами. Мы очень признательны фонду "Милосердие" и волонтерам. Их бескорыстная поддержка в это трудное время помогает нам более эффективно бороться с коронавирусной инфекцией».

Сейчас 10 машин автоволонтеров работают в две смены, чтобы медработники могли на дому взять повторные ПЦР-тесты пациентам с COVID. Фонд «Милосердие» компенсирует транспортные расходы, организует для волонтеров дополнительное питание и обеспечивает водой. Поликлиника снабжает их средствами индивидуальной защиты, а пожарная часть дезинфицирует транспорт после каждой смены.

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«Медработники сразу ощутили первые весомые результаты нашей акции на фоне резкого всплеска вызовов больных, — прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. - Буквально каждый день звучат добрые слова от врачей и от жителей в адрес волонтеров - сотрудников Стойленского ГОКа, которые оперативно включились в эту важную работу. Эта акция - только часть нашей большой помощи медикам. С самого начала пандемии фонд помогает медучреждениям в обеспечении оборудованием, средствами защиты и жизненно важными лекарствами».

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В Липецке подобная акция с участием автоволонтеров фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, продолжается уже четвертый месяц. На личном автотранспорте они безвозмездно доставляют врачей по экстренным вызовам в густонаселенных городских районах. Это помогает ускорить медицинскую помощь и существенно разгрузило штатный персонал поликлиник.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».